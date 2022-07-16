Президент Финляндии считает, что Россия не сможет повлиять на НАТО через Турцию

Возможное сближение Турции и России мало повлияет на процесс принятия Финляндии и Швеции в НАТО, считает президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto).

"Я не думаю, что это окажет большое влияние на наш процесс вступления в НАТО", - сказал Ниинистё в интервью финскому телеканалу MTV News.

Он не считает отношения между Россией и Турцией однозначными и не верит, что Россия сможет через Турцию повлиять на расширение альянса.

"Стоит помнить, что могут быть не только фотографии с улыбками, но есть и много конфликтов на заднем плане", - говорит Ниинистё.

По его словам, "ратификации, которые мы увидели, были проведены очень быстро. Стремительно, словно наперегонки. Думаю, что в течение лета регулярно будут приходить новости, причем положительные. При этом, вероятно, Турция будет последней в этом списке".

В тоже время он выразил согласие с опасениями турецкой стороны, что терроризм должен восприниматься всерьез и осуждаться, где бы он ни происходил.

Ниинистё высказался за поддержание контактов с Россией в решении таких вопросов как, например, безопасность границ и безопасность движения в Финском заливе.

Но признался, что на высшем государственном уровне с Россией контактов стало меньше.

Он отметил, что в ходе последнего телефонного разговора президент РФ Владимир Путин "был удивительно спокоен в отношении членства Финляндии в НАТО".

"Насколько я понимаю, сейчас нет большой необходимости для Финляндии, не говоря уже о НАТО, создавать новые гарнизоны или сосредотачивать оружие вблизи восточной границы", - сказал Ниинистё.