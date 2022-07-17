Украинский грузовой самолет разбился в Греции - СМИ

Грузовой самолет "Антонов", принадлежащий украинской авиакомпании, потерпел крушение недалеко от города Кавала на севере Греции в субботу поздно вечером, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

По их данным, самолет совершал рейс из Сербии в Иорданию. Они сообщили, что не располагают сведениями о том, был ли на борту самолета какой-либо груз, а также о численности экипажа.

В то же время, по информации греческих СМИ, на борту самолета находилось восемь человек, он перевозил 12 тонн "опасных материалов", в основном взрывчатых веществ.

В качестве меры предосторожности из-за сильного запаха, исходящего с места крушения, координационный комитет, состоящий из представителей муниципалитета, полиции и пожарной службы, посоветовал жителям двух ближайших к месту крушения населенных пунктов держать окна закрытыми, не выходить из домов и носить маски.

Незадолго до аварии пилот сообщил о проблемах с одним из двигателей, ему разрешили совершить посадку в аэропорту Кавалы, однако самолет разбился примерно в 40 км от аэродрома, добавили в управлении гражданской авиации Греции.

Местные жители сообщили, что из района крушения слышали взрывы, видели огненный шар и столб дыма. По сообщениям местного телеканала ERT, к месту крушения в район возле деревни Палеохори муниципалитета Пангеу отправились саперы.

Пожарная служба оцепила район крушения.