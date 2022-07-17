Грузовой корабль «Тяньчжоу-3» отстыковался от национальной орбитальной станции КНР

Грузовой космический корабль "Тяньчжоу-3" отстыковался от базового модуля "Тяньхэ" национальной орбитальной станции Китая "Тяньгун", сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).
"Согласно данным Управления программы пилотируемых полетов КНР, грузовой космический корабль "Тяньчжоу-3" выполнил все запланированные задачи и покинул космическую станцию 17 июля в 10:59 по Пекинскому времени (в 6:59 по бакинскому времени - ИФ-Аз)", - сообщил телеканал в воскресенье.
Теперь "грузовику" предстоит сойти с орбиты и сгореть в атмосфере Земли.
Грузовой космический корабль "Тяньчжоу-3" был запущен со стартовой площадки космодрома Вэньчань на острове Хайнань 20 сентября 2021 года. Он доставил на станцию около шести тонн припасов и оборудования.
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