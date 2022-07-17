Число заразившихся лихорадкой в КНДР составило менее 500 человек второй день подряд

В КНДР второй день подряд выявили менее 500 случаев заражения лихорадкой. Об этом в воскресенье пишет южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.
По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, за 24 часа заболевание выявили у более 430 человек. Общее число инфицированных превысило 4,77 млн, из которых выздоровели 99,98%. На данный момент лечение проходят как минимум 870 человек.
Северная Корея в последнее время не сообщает о новых подтвержденных смертельных случаях.
Наибольшее число заразившихся за день в КНДР зафиксировали 15 мая. В тот день заболевание выявили у 392 920 человек.
"Ренхап" со своей стороны подчеркивает, что северокорейские СМИ, вероятно, используют такие формулировки, как "пациенты с высокой температурой", поскольку в КНДР недостаточно оборудования для выявления новой коронавирусной инфекции.
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