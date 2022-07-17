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Здравоохранение 17.07.2022 10:33

Количество случаев COVID-19 в мире превысило 561,9 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 561 млн 980 тыс. 103, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 368 тыс. 794 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 89 млн 521 тыс. 16 и 1 млн 23 тыс. 788.

Индия - 43 млн 750 тыс. 599 и 525 тыс. 709.

Бразилия - 33 млн 290 тыс. 266 и 675 тыс. 295.

Франция - 32 млн 881 тыс. 645 и 151 454 (данные на утро четверга, в пятницу, субботу и воскресенье не обновлялись).

Германия - 29 млн 692 тыс. 989 и 142 тыс. 533 (данные на утро пятницы, в субботу и воскресенье не обновлялись).

Великобритания - 23 млн 280 тыс. 957 и 182 тыс. 262 (данные на утро четверга, в пятницу, субботу и воскресенье не обновлялись).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 819,4. В Индии на 1 млн жителей скончались 373 человека, Бразилии - 3 тыс. 132, Франции - 2 тыс. 297, Германии - 1 тыс. 690, Великобритании - 2 тыс. 647. Данные по США не приводятся.

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Тэги: МИР, COVID-19, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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