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СНГ 17.07.2022 11:14

Никто не выжил при падении вертолета Robinson в России - МЧС

МЧС РФ обнаружило место крушения частного вертолета Robinson на Камчатке, все члены экипажа погибли, сообщила пресс-служба министерства в воскресенье.

"Поисковые работы завершены. Пропавший борт обнаружен попутным вертолётом днём 17 июля в районе перевала Семячкова, в 13 километрах от вулкана Узон. К сожалению, при крушении никто не выжил", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в субботу вертолет Robinson совершал коммерческий рейс по маршруту кальдера вулкана Узон - село Мильково и в назначенное время не вышел на связь. По предварительным данным, на борту находились три человека, воздушным судном управлял российский биатлонист Игорь Малиновский - участник Кубка мира, неоднократный чемпион мира и Европы среди юниоров.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 с. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), проводится прокурорская проверка.

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Тэги: РОССИЯ, ИНЦИДЕНТ


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