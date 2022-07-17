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Дальнее зарубежье 17.07.2022 11:42

Более 1,2 тыс. грузовиков скопилось на латвийско-российской границе

На латвийско-российской границе въезда в РФ ожидают 1 250 грузовиков, сообщает агентство BNS со ссылкой на данные Службы государственных доходов Латвии.

Отмечается, что в воскресенье утром в очереди на погранпереходе в Терехово на латвийско-российской границе стояло приблизительно 850 грузовиков. На погранпереходе Гребнево въезда в Россию ожидают примерно 400 грузовиков. Время ожидания на этих пограничных пунктах составляет шесть дней, сообщает агентство.

Кроме того, скопление грузовиков зафиксировано и на латвийско-белорусской границе. Так, по данным службы, на пункте в Патерниеки собралось 150 грузовых транспортных средств, в Силене - 200.

"Мы очень надеялись, что с окончанием 10 июля - переходного периода, в который отдельные категории товаров еще можно было вывозить, очереди значительно сократятся, но наши ожидания не оправдались", - заявила латвийскому телеканалу TV3 заместитель начальника таможенного поста Латвии Ирина Голубева.

По ее словам, работу сотрудников таможни осложняет тот факт, что с начала конфликта в Украине с Россией невозможен обмен информацией, связь с российскими таможенными службами прервана и ситуация не отслеживается.

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Тэги: ЛАТВИЯ, РОССИЯ, ТРАНСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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