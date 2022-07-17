На севере Греции потерпел крушение украинский самолет, перевозивший опасный груз - МИД

На севере Греции потерпел крушение украинский транспортный самолет АН-12, экипаж состоял из восьми граждан Украины, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Ночью на севере Греции потерпел крушение украинский транспортный самолет АН-12, который перевозил опасный груз по маршруту Сербия-Иордания-Бангладеш. Экипаж состоял из восьми граждан Украины. Предварительная причина аварии - отказ одного из двигателей", - написал Николенко в Facebook в воскресенье.
Он указал, что по поручению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на базе консульства Украины в Салониках создан оперативный штаб.
"На место катастрофы уже прибыли украинские консулы, взаимодействующие со спасателями и правоохранителями Греции для выяснения всех обстоятельств инцидента. В настоящее время продолжаются спасательные работы и пожаротушение. "Горячая линия" МИД Украины для родственников: +38 044 238 1588", - указал Николенко.
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