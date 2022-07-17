В России за сутки COVID-19 заболели 4,6 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 4,6 тыс. случаев, госпитализированы более 700 человек, скончались 46 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"По состоянию на 17 июля в РФ выявлено 4 664 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 705 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 46,3%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 12 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 62 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 46 человек, накануне штаб сообщал о 41 умершем.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 4 тыс. 698 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось. При этом, четвёртый день подряд суточный прирост заболевших превышает 4 тыс., тем самым вернувшись к показателям начала июня.

"Выздоровели за сутки 2 483 человека, или на 13,8% меньше в сравнении с 16 июля", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 490 тыс. 296 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 381 тыс. 881 умерший и 17 млн 908 тыс. 809 выздоровевших.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркнули в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в РФ на фоне роста числа новых случаев COVID-19 не требуется, отметили в ведомстве.