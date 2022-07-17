Правительство РФ увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха

Правительство РФ установило дополнительные квоты на вывоз из России подсолнечного масла и жмыха, сообщается в воскресенье на сайте кабинета министров.
"Согласно подписанному постановлению, квота на экспорт подсолнечного масла увеличена на 400 тыс. т (ранее допустимый объём составлял 1,5 млн т), на экспорт жмыха - на 150 тыс. т (ранее - 0,7 млн т)", - говорится в сообщении.
Квоты на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха действуют до 31 августа включительно.
"Решение принято с учётом полной обеспеченности такой продукцией внутреннего рынка. Оно позволит поддержать производителей, так как они смогут осуществить дополнительные поставки своей продукции за рубеж", - говорится в сообщении.
Квота была введена с 15 апреля этого года. Ограничения не распространяются на поставки этой продукции в страны ЕАЭС.
Как сообщалось, с начала действия квоты по 1 мая 2022 года в ее рамках вывезено 216 тыс. тонн подсолнечного масла. "Соответственно, остаток к экспорту на период май-август в рамках действующей квоты оценивается на уровне 1,284 млн тонн. Согласно прогнозным балансам, при условии оценки запасов на конец сезона на уровне 208 тыс. тонн (прирост составил 83 тыс. тонн к уровню конечных запасов сезона 2020/21 гг.) возможный объем к вывозу на период май-август с учетом полного обеспечения потребности внутреннего рынка оценивается на уровне 1,684 тыс. тонн", - говорилось в пояснительной записке к проекту постановления.
Вывоз жмыха (шрота) по 1 мая в рамках квоты - 129 тыс. тонн. Соответственно, остаток к экспорту на май-август оценивается на уровне 571 тыс. тонн.
"В связи с этим на внутреннем рынке до конца действия квоты образуется излишний объем подсолнечного масла и шрота в размере 400 тыс. и 150 тыс. тонн соответственно, который может быть направлен на экспорт без рисков для отечественных потребителей", - говорилось в документе.
Поставки масла и шрота в рамках квоты облагаются плавающими пошлинами. Пошлина на масло (введена с 1 сентября 2021 года) составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Пошлина на подсолнечный шрот (введена с 1 мая 2022 года) рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (13 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7). С июля пошлины рассчитываются в рублях. Ранее они были в долларах.
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