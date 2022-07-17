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СНГ 17.07.2022 14:45

Объем белорусского экспорта на российский рынок вырос на 17% в 2022 году

Объем белорусского экспорта на российский рынок вырос на 17% в первые месяцы 2022 года, рассказал министр экономики республики Александр Червяков.

"Сальдо внешней торговли положительное, по итогам пяти месяцев оно превысило миллиард семьсот (белорусских рублей - ИФ). Это говорит о том, что мы больше продаем, чем покупаем. За 5 месяцев этого года мы увеличили на 17% объем экспорта на российский рынок. То есть приросли практически на миллиард", - сказал министр в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

"В полтора раза увеличили объем поставок в Китай. Поэтому результаты есть", - добавил он.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, РОССИЯ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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