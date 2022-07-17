В Европе борются с лесными пожарами, тысячам жителей пришлось эвакуироваться

Сильные лесные пожары продолжают распространяться в ряде европейских стран, в том числе во Франции, Испании, Португалии, Греции, Венгрии и Хорватии, сообщает в воскресенье Sky news.
В этом году сезон пожаров в Европе начался раньше обычного - после необычайно засушливой жаркой весны. Местные власти связывают это явление с климатическими изменениями.
Из-за начавшихся пожаров пришлось эвакуироваться тысячам человек.
Между тем 3 тыс. пожарных задействованы в тушении огня и спасении домов на юго-западе Франции в департаменте Жиронда.
В Португалии более 1 тыс. пожарных и обычные граждане пытаются не подпустить огонь к жилым постройкам.
В Испании пожарные службы стараются сдержать распространение нескольких очагов лесных пожаров. Шестой день идет борьба с огнем в районе Лас-Урдес в автономном обществе Эстремадура. С юга автономного общества Андалусия из-за угрозы пожаров эвакуировали 3 тыс. жителей местных деревень.
"Пока выбросы парниковых газов не снизят до нуля, периоды аномальной жары будут усиливаться, будут происходить чаще и длиться дольше", - так прокомментировал ситуацию представитель Института Пьера-Симона-Лапласа Роберт Воард.
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