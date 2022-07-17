Путин в ходе визита в Тегеран на следующей неделе встретится с Эрдоганом и Раиси - ТВ

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Тегеран на следующей неделе встретится с главами государств-участников "астанинского формата" по Сирии, в том числе проведет с ними двусторонние встречи, сообщает программа "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

"На следующей неделе в Тегеране встретятся президенты России (Владимир Путин), Турции (Реджеп Тайип Эрдоган) и Ирана (Ибрахим Раиси). Обсуждать планируют сирийское урегулирование, но отдельно пройдут и двусторонние встречи лидеров. Очевидно, что есть масса острейших, крайне важных вопросов для обсуждения", - сообщает программа.

Президент РФ, как ожидается, посетит Тегеран 19 июля.