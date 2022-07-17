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Регион 17.07.2022 16:05

Путин в ходе визита в Тегеран на следующей неделе встретится с Эрдоганом и Раиси - ТВ

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Тегеран на следующей неделе встретится с главами государств-участников "астанинского формата" по Сирии, в том числе проведет с ними двусторонние встречи, сообщает программа "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

"На следующей неделе в Тегеране встретятся президенты России (Владимир Путин), Турции (Реджеп Тайип Эрдоган) и Ирана (Ибрахим Раиси). Обсуждать планируют сирийское урегулирование, но отдельно пройдут и двусторонние встречи лидеров. Очевидно, что есть масса острейших, крайне важных вопросов для обсуждения", - сообщает программа.

Президент РФ, как ожидается, посетит Тегеран 19 июля.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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