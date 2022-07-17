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Дальнее зарубежье 17.07.2022 16:30

Драги призвали не покидать пост премьера

Мэры 110 городов Италии, в том числе 10 важнейших агломераций, главы профсоюзов и бизнес-ассоциаций обратились с призывом к премьеру страны Марио Драги пересмотреть решение уйти в отставку.

"Мы, мэры, кто обязан каждый день разбираться с проблемами, которые тревожат наших сограждан, решать их, призываем Марио Драги остаться на посту и разъяснить парламенту веские причины, почему правительство должно продолжать выполнять свои обязанности", - приводят западные СМИ выдержки из открытого письма глав городских администраций.

Авторы письма заявили, что "с неверием и беспокойством" наблюдают за происходящим и считают необходимым для всех участников ситуации действовать ответственно.

С аналогичными призывами также обращались к Драги ассоциации в сфере промышленности, сельского хозяйства и торговли.

"Я не встаю на чью-либо сторону, но скажу: у нас - правительство, которое выдержало все вотумы недоверия", - заявил глава крупнейшего профсоюза Италии - Всеобщей итальянской конфедерации труда - Маурицио Ландини.

На прошлой неделе Драги объявил о решении подать в отставку. Он пояснил, что принял такое решение с учетом проблем в правящей коалиции. Однако президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку Драги.

Вопрос о дальнейшем пребывании Драги у власти стал актуален после того, как 14 июля входящее в его коалицию "Движение пять звезд" отказалось участвовать в голосовании в сенате по предложению о выделении примерно 23 млрд евро на помощь страдающим от инфляции гражданам и компаниям. В этой партии в целом не возражают против такой помощи, однако считают неприемлемыми некоторые из предложенных мер.

У Драги даже без "Движения пять звезд" есть поддержка большинства в обеих палатах парламента Италии. Однако он пришел к власти в 2021 году во главе коалиции, включавшей все основные партии. Тогда в Италии пошли на такой шаг, чтобы положить конец политическому кризису и не проводить внеочередные выборы в разгар пандемии COVID-19. Европейские СМИ отмечают, что, по мнению Драги, если кто-то из участников коалиции уйдет в оппозицию, то он не сможет занимать пост премьера: ведь изначально он обещал работать со всеми крупнейшими партиями Италии и не ввязываться в политические противостояния. Сам премьер - беспартийный.

Лидер "Движения пять звезд", экс-премьер Джузеппе Конте, напрямую не заявлял о выходе из коалиции, но предупреждал, что не готов поддерживать правительство в тех случаях, когда позиция его партии не принимается во внимание.

Ситуация осложняется и итальянскими политическими реалиями. Опросы показывают рост поддержки у избирателей правых партий. Поэтому наблюдатели не исключают, что этим партиям может быть выгодно падение правительства Драги и проведение досрочных выборов в парламент.

При этом две правых партии - "Лига Севера" и "Вперёд, Италия" - входят в состав правящей коалиции. В партиях заявляли, что хотят остаться в коалиции, но при условии, что в ней не будет "Движения пяти звезд". Драги уже отверг такие требования.

"Движение пять звезд", не считающее себя ни левым, ни правым, напротив, сейчас непопулярно в Италии. Некоторые эксперты полагают, что Конте пошел на конфликт с Драги, надеясь привлечь к себе внимание и вернуть былую популярность. В последние недели Конте нередко критиковал правительство Италии, после чего в СМИ и начали рассуждать о том, удержится ли Драги на посту премьера.

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Тэги: МИР, ИТАЛИЯ, МАРИО ДРАГИ


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