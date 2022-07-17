В Азербайджане провели 7 млн тестов на COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 190 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 794 тыс. 588, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрирован 151 случай.
Второй день подряд за сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 723 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 783 тыс. 998 человек (+ 37 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 867 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 893 теста на коронавирус против 2 тыс. 487 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 2 тыс. 575 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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