В Азербайджане провели 7 млн тестов на COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 190 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 794 тыс. 588, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрирован 151 случай.

Второй день подряд за сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 723 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 998 человек (+ 37 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 867 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 893 теста на коронавирус против 2 тыс. 487 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 2 тыс. 575 тестов на COVID-19.

Р.Керимов