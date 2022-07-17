Париж ждет 40-градусная жара и озоновое загрязнение

Жара, начиная с воскресенья, продолжает нарастать в Парижском регионе - Иль-де-Франс и отмечается ухудшение воздуха, сообщает телеканал BFMTV.
Пики жары прогнозируются на начало следующей недели, во вторник в столице Франции ожидают 40 градусов.
При этом независимая ассоциация Airparif, занимающаяся наблюдением, анализом, экспертизой, а также предупреждениями о качестве воздуха в столичном регионе, сообщает о превышении уровня озона в понедельник на части Иль-де-Франс.
"Качество воздуха будет плохим на западе Иль-де-Франс", - цитирует BFMTV информационный бюллетень Airparif.
Экспертная организация объясняет этот прогноз "максимально солнечной" погодой, которая способствует "формированию озона на основе местных загрязнителей воздуха".
Предыдущий "эпизод озонового загрязнения" был отмечен на минувшей неделе. Тогда власти объявили о бесплатных стоянках для местных жителей, чтобы побудить их пользоваться общественным транспортом и сократить число автомобилей на дорогах.
Озон входит в число загрязнителей атмосферы. При попадании в ее нижние слои он становится генератором различных токсичных аэрозолей. В них содержатся соединения серной и азотной кислоты.
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