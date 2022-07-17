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Дальнее зарубежье 17.07.2022 17:30

Хорватия отказала президенту Сербии в визите на место бывшего концлагеря Ясеновац

Хорватские власти не разрешили президенту Сербии Александру Вучичу совершить визит в Хорватию на место бывшего концлагеря Ясеновац, где в годы Второй мировой войны был геноцид сербов, евреев и цыган, сообщает Associated Press (AP).

"Власти Хорватии заявили, что узнали по неофициальным каналам о планируемом визите сербского президента Александра Вучича в Ясеновац. Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман сказал журналистам, что хорватское правительство официально не оповестили об этом визите, и это является неприемлемым", - отмечает AP.

"МИД хочет подчеркнуть: планирование поездки любого иностранного лица - время, содержание, программа - должно быть предметом официальных переговоров и договоренностей обеих сторон. Это не путешествие на курорт", - сказал министр.

Он добавил, что в Загребе рассматривают эту ситуацию в качестве провокации.

AP поясняет, что такое решение вызвало резко негативную реакцию в Сербии. Так, глава сербского МВД Александр Вулин заявил, что отныне все хорватские официальные лица, приезжающие в Сербию или следующие через ее территорию транзитом, обязаны заблаговременно уведомлять сербские власти об этом. Он добавил, что в отношении таких лиц будет действовать "специальный режим контроля".

Премьер Сербии Ана Брнабич в свою очередь заявила, что не знает теперь, как будут выглядеть в будущем сербско-хорватские отношения.

Между тем, Вучич объявил, что собирает в понедельник пресс-конференцию. Соответствующее сообщение в соцсетях президент сопроводил фотографией мемориала на месте бывшего концлагеря Ясеновац.

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Тэги: МИР, ХОРВАТИЯ, СЕРБИЯ

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