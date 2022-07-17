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Дальнее зарубежье 17.07.2022 19:30

Более 60 человек погибли в результате межэтнических столкновений на юге Судана

Не менее 65 человек стали жертвами столкновений между представителями народов берта и хауса на юге Судана в провинции Голубой Нил, сообщает Associated Press (AP).

По данным местных медицинских служб, большинство погибших - молодые мужчины. Также ранения получили примерно 150 человек.

Столкновения в провинции начались после убийства местного фермера на прошлой неделе.

В свою очередь суданское правительство направило в регион военизированные "Силы быстрой поддержки" для наведения порядка. Власти также ввели комендантский час и запрет на собрания в столице провинции - Эд-Дамазине, и городе Эр-Розейрес, где имели место акты насилия.

Также поступает информация о том, что с начала столкновений в этом районе тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.

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Тэги: МИР, СУДАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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