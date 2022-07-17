Бывшего гонщика NASCAR Бобби Иста зарезали на заправке

Бывший американский гонщик Бобби Ист скончался от ножевых ранений, полученных на заправке в Калифорнии, сообщает Associated Press.
Когда полицейские прибыли на место происшествия, мужчина был еще жив. Он умер в больнице от полученных ранений.
Полиция также сообщает, что подозреваемый в нападении на Иста - 27-летний Трент Уильям Миллсэп - был застрелен при задержании. Ранее он был судим за вооруженное ограбление, был выписан ордер на его арест из-за нарушения условий досрочного освобождения.
Отмечается, что пока у полиции нет данных, что послужило причиной конфликта, который привел к смерти Иста.
37-летний Ист выступал в сериях USAC, ARCA и NASCAR.
В США высоко оценили встречу Байрамова и Мирзояна и подчеркнули важность продолжения прямых контактов
Блинкен считает, что главы МИД Азербайджана и Армении сделали положительный шаг, встретившись в Тбилиси
Байрамов на встрече с Мирзояном заявил о необходимости вывода ВС Армении с территории Азербайджана
Заявка Газпрома на транзит по Украине в воскресенье - 41 млн куб. м
В Саудовской Аравии заявили, что не смогут добывать нефти больше 13 млн б/с
S&P не стал снижать рейтинги Белоруссии, подтвердив их на уровне «СС/С»
В Азербайджане провели 7 млн тестов на COVID-19
В России за сутки COVID-19 заболели 4,6 тыс. человек
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 561,9 млн - университет Хопкинса
Армения должна выполнить пункты трехстороннего заявления, касающиеся открытия транспортного сообщения Азербайджана с Нахчываном - Алиев
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Льготный кредит от Yelo Bank для именинников!
Команда «Nar» стала победителем конкурса «Breyn Rinq»
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ