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Дальнее зарубежье 17.07.2022 20:38

Бывшего гонщика NASCAR Бобби Иста зарезали на заправке

Бывший американский гонщик Бобби Ист скончался от ножевых ранений, полученных на заправке в Калифорнии, сообщает Associated Press.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, мужчина был еще жив. Он умер в больнице от полученных ранений.

Полиция также сообщает, что подозреваемый в нападении на Иста - 27-летний Трент Уильям Миллсэп - был застрелен при задержании. Ранее он был судим за вооруженное ограбление, был выписан ордер на его арест из-за нарушения условий досрочного освобождения.

Отмечается, что пока у полиции нет данных, что послужило причиной конфликта, который привел к смерти Иста.

37-летний Ист выступал в сериях USAC, ARCA и NASCAR.

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Тэги: США, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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