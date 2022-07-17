Бывшего гонщика NASCAR Бобби Иста зарезали на заправке

Бывший американский гонщик Бобби Ист скончался от ножевых ранений, полученных на заправке в Калифорнии, сообщает Associated Press.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, мужчина был еще жив. Он умер в больнице от полученных ранений.

Полиция также сообщает, что подозреваемый в нападении на Иста - 27-летний Трент Уильям Миллсэп - был застрелен при задержании. Ранее он был судим за вооруженное ограбление, был выписан ордер на его арест из-за нарушения условий досрочного освобождения.

Отмечается, что пока у полиции нет данных, что послужило причиной конфликта, который привел к смерти Иста.

37-летний Ист выступал в сериях USAC, ARCA и NASCAR.