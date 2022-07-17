Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

13.07 $/bbl +/- WTI 96.30 +0.46 Brent 99.57 +0.08

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.07.2022 21:09

В США мужчина умер после заражения амёбой-мозгоедом

Житель штата Миссури (США), зараженный опасной амёбой-мозгоедом (Naegleria fowleri), скончался, сообщает ABC News. Предположительно, он заразился, плавая в озере в Айове.

О заражении мужчины стало известно 7 июля, на следующий же день пляж на озере в Айове был временно закрыт.

Пострадавший был срочно госпитализирован и проходил лечение от амёбного менингоэнцефалита, смертельно опасного заболевания, вызываемого Naegleria fowleri.

Заражения этой амёбой крайне редки, но очень опасны. Обычно эти простейшие обитают в теплых пресных водоемах, таких как озера и реки. Заражение происходит, когда вода, в которой находятся амёбы, попадает в тело через нос. Затем простейшие попадают в мозг человека и разрушают его.

Симптомами амёбного менингоэнцефалита является сильная головная боль, высокая температура, тошнота, судороги и скованность мышц шеи.

С 1962 по 2021 год в США было зарегистрировано 154 случая заражения, лишь четыре пациента выжили.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, США


Похожие новости


Байден обсудил с лидерами стран Ближнего Востока и Персидского залива двусторонние и региональные проблемы США намерены оставаться активным партнером стран Ближнего Востока - Байден США и Франция обсудили Украину, продовольственный кризис и Иран Госсекретарь США посетит Японию США ввели визовые ограничения против 28 кубинцев Запасы нефти в США снизились на 2,76 млн баррелей за неделю

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az