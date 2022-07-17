В США мужчина умер после заражения амёбой-мозгоедом

Житель штата Миссури (США), зараженный опасной амёбой-мозгоедом (Naegleria fowleri), скончался, сообщает ABC News. Предположительно, он заразился, плавая в озере в Айове.

О заражении мужчины стало известно 7 июля, на следующий же день пляж на озере в Айове был временно закрыт.

Пострадавший был срочно госпитализирован и проходил лечение от амёбного менингоэнцефалита, смертельно опасного заболевания, вызываемого Naegleria fowleri.

Заражения этой амёбой крайне редки, но очень опасны. Обычно эти простейшие обитают в теплых пресных водоемах, таких как озера и реки. Заражение происходит, когда вода, в которой находятся амёбы, попадает в тело через нос. Затем простейшие попадают в мозг человека и разрушают его.

Симптомами амёбного менингоэнцефалита является сильная головная боль, высокая температура, тошнота, судороги и скованность мышц шеи.

С 1962 по 2021 год в США было зарегистрировано 154 случая заражения, лишь четыре пациента выжили.