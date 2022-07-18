В США высоко оценили встречу Байрамова и Мирзояна и подчеркнули важность продолжения прямых контактов

Ситуацию в регионе, в том числе процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, обсудили в ходе телефонного разговора в воскресенье министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщили в МИД Азербайджана.
«Стороны обменялись мнениями о текущих региональных процессах, в том числе о различных направлениях процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В нем отмечается, что Байрамов довел до сведения противоположной стороны «известную позицию Азербайджана по обеспечению мира и прогресса в регионе, включая открытие коммуникаций, делимитацию границы двух государств, начало работы по будущему мирному соглашению, а также шаги, предпринимаемые Азербайджаном в этих направлениях». В ходе телефонного разговора, продолжили во внешнеполитическом ведомстве, была подчеркнута важность полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств.
В свою очередь Донфрид высоко оценила первую двустороннюю встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Тбилиси (Грузии) и подчеркнула важность продолжения прямых контактов.
В ходе телефонного разговора были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, добавили в МИД Азербайджана.
Р.Керимов
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