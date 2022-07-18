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Регион 18.07.2022 01:08

МЧС Армении сообщило, что взрывного устройства в доме Тер-Петросяна нет

Пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян сообщил СМИ, что в результате проведенных работ в доме первого президента Армении Левона Тер-Петросяна взрывного устройства не обнаружено.

Пресс-служба полиции республики отметила, что сообщение оказалось ложным.

Ранее сообщалось, что спасатели и саперы ищут взрывное устройство в доме Тер-Петросяна. Появившиеся в СМИ сообщения о заложенном взрывном устройстве подтвердил журналистам пресс-секретарь Тер-Петросяна Арман Мусинян. По данным СМИ, на месте находились саперы, кинологи, спасатели медики и полиция.

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Тэги: АРМЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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