Кремль: четких временных рамок СВО нет, главное - эффективность операции

Четких временных рамок военной операции России в Украине нет, главное - это ее эффективность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция завершится после того, как все ее цели будут достигнуты. Нет каких-то четких временных рамок, главное - эффективность выполнения этой операции", - сказал Песков в интервью ДС гостелерадио Ирана, фрагмент которого был показан телеканалом "Россия 24" (ВКТРК) в понедельник.
Байрамов 19 июля проведет переговоры со Столтенбергом
В США высоко оценили встречу Байрамова и Мирзояна и подчеркнули важность продолжения прямых контактов
Блинкен считает, что главы МИД Азербайджана и Армении сделали положительный шаг, встретившись в Тбилиси
Узбекистан планирует удвоить добычу урана к 2031г, до 7,1 тыс. т в год
BP до конца 2022г начнет бурение скважины data-well на Каспии для получения информации о запасах глубокозалегающего газа
Промпроизводство в Азербайджане за 6 месяцев выросло на 2,1%
Генпрокуратура в рамках борьбы с коррупцией в Минкультуры обеспечила возмещение ущерба на 1,9 млн манатов
Число иностранцев, посетивших Азербайджан в I полугодии, выросло в 2,3 раза
Армения должна выполнить пункты трехстороннего заявления, касающиеся открытия транспортного сообщения Азербайджана с Нахчываном - Алиев
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Льготный кредит от Yelo Bank для именинников!
Команда «Nar» стала победителем конкурса «Breyn Rinq»
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ