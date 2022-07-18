Кремль: четких временных рамок СВО нет, главное - эффективность операции

Четких временных рамок военной операции России в Украине нет, главное - это ее эффективность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция завершится после того, как все ее цели будут достигнуты. Нет каких-то четких временных рамок, главное - эффективность выполнения этой операции", - сказал Песков в интервью ДС гостелерадио Ирана, фрагмент которого был показан телеканалом "Россия 24" (ВКТРК) в понедельник.