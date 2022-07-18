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Регион 18.07.2022 12:03

Россия и Иран привыкли к санкциям - Песков

Россия и Иран привыкли жить в санкциях, но эта та цена, которую приходится платить за свою независимость и суверенитет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Иран не первое десятилетие находится под теми или иными санкциями, и Иран хорошо уже адаптировался к тому, чтобы развиваться, повышать благосостояние своего народа, несмотря на все эти ограничения, которые, сразу нужно признать, мы глубоко убеждены, абсолютно незаконны с точки зрения международного права", - сказал Песков в интервью гостелерадио Ирана, фрагмент которого был показан телеканалом "Россия 24" (ВГТРК).

Он вспомнил русскую пословицу: "Все, что нас не убивает, делает нас лишь крепче".

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, САНКЦИИ, КРЕМЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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