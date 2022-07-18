Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.07 $/bbl +/- WTI 97.59 +1.81 Brent 101.16 +2.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.07.2022 12:26

Режим ЧС вновь объявили на Шри-Ланке на фоне усиления протестных акций

Временный президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе в понедельник объявил режим ЧС на фоне усиления протестов, сообщает агентство Associated Press.

Введение этого режима наделяет Викрамасингхе расширенными полномочиями.

В частности, такие меры дают право временному президенту принимать меры "в интересах общественной безопасности, для сохранения общественного порядка и подавления мятежа, беспорядков или волнений, а также для поддержания поставок предметов первой необходимости", отмечает агентство.

В субботу парламент Шри-Ланки начал процесс, направленный на выбор нового лидера страны. Ожидается, что во вторник будут озвучены имена претендентов на этот пост. Если будет более одного кандидата, то в среду парламент проведет голосование.

На фоне грядущих выборов на Шри-Ланке усилились протестные акции. Самые массовые акции прошли в столице. Протестующие требуют, в частности, отставки временного президента.

Ранее в июле на Шри-Ланке уже вводили режим ЧС после того, как на тот момент президент страны Готабая Раджапакса покинул страну.

На прошлой неделе Раджапакса, который сейчас находится в Сингапуре, по электронной почте направил председателю парламента официальное извещение об отставке. После проверки поступившего сообщения на подлинность председатель парламента подтвердил отставку Раджапаксы.

Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ШРИ/ЛАНКА, ЧС, РЕЖИМ, ПРОДЛЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az