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Бизнес и законодательство 18.07.2022 11:47

Азербайджан в январе-июне сократил добычу золота на 20,7%, серебра - увеличил на 31,3%

Добыча золота в Азербайджане в январе-июне 2022 года составила 1 тыс. 386,2 кг, что на 20,7% меньше показателя за аналогичный период 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Добыча серебра за отчетный период составила 3 тыс. 202,4 кг (рост на 31,3%).

Добытое золото и серебро переданы на переработку.

По данным статистики, на 1 июля 2022 года запасы добытого золота на складах компаний-производителей составляют 354,9 кг, серебра – 568,6 кг.

Добыча золота в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт, предусматривающий разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. Согласно контракту, в целом с этих месторождений планируется добыть 400 тонн золота.

Кроме этого, добычей золота занимается ЗАО "AzerGold", созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, ДОБЫЧА


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