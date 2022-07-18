Азербайджан сократил в I полугодии добычу нефти с конденсатом на 4,1%, газа – увеличил на 15%

Добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане в январе-июне 2022 года составила 16 млн 474,2 тыс. тонн, что на 4,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В том числе, добыча товарной нефти с конденсатом составила 16 млн 424,6 тыс. тонн (спад на 4,2%).

Добыча газа в Азербайджане за 6 месяцев 2022 года составила 23 млрд 416,1 млн кубометров (рост на 15%). При этом, добыча товарного газа составила 17 млрд 619,1 млн кубометров (рост на 17,5%).

В 2021 году добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане составила 34 млн 580,7 тыс. тонн (рост на 0,1%), газа - 43 млрд 863,5 млн кубометров (рост на 18,1%).

Н.Аббасова