Азербайджан сократил в I полугодии добычу нефти с конденсатом на 4,1%, газа – увеличил на 15%

Добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане в январе-июне 2022 года составила 16 млн 474,2 тыс. тонн, что на 4,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В том числе, добыча товарной нефти с конденсатом составила 16 млн 424,6 тыс. тонн (спад на 4,2%).
Добыча газа в Азербайджане за 6 месяцев 2022 года составила 23 млрд 416,1 млн кубометров (рост на 15%). При этом, добыча товарного газа составила 17 млрд 619,1 млн кубометров (рост на 17,5%).
В 2021 году добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане составила 34 млн 580,7 тыс. тонн (рост на 0,1%), газа - 43 млрд 863,5 млн кубометров (рост на 18,1%).
Н.Аббасова
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