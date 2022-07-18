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Макроэкономика 18.07.2022 12:00

Нефтегазовый ВВП Азербайджана в I полугодии вырос на 0,2%

Рост ВВП Азербайджана в I-ом полугодии 2022 года составил 6,2%, в том числе нефтегазовый сектор вырос на 0,2%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Рост в ненефтегазовом секторе в январе-июне 2022 года составил 9,6%.

По данным статистики, номинальный объем ВВП Азербайджана за 6 месяцев составил 63 млрд 364,4 млн манатов.

В структуре ВВП на долю промышленности пришлось 53,3%, торговли и ремонта транспортных средств – 7,7%, транспорта и складского хозяйства – 5,8%, строительства – 3,8%, сельского и лесного хозяйства, рыбоводства – 4,7%, на сектор информации и связи - 1,3%, на сферу размещения туристов и объектов общепита – 1,3%, на прочие сектора – 14,5%.

Доля налогов в ВВП составила 7,6%.

ВВП на душу населения в январе-июне 2022 года составил 6 тыс. 304,9 манат (рост на 5,7%).

Рост ВВП Азербайджана в 2021 году составил 5,6%.

Р.Ахмедов

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Тэги: ВВП, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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