Нефтегазовый ВВП Азербайджана в I полугодии вырос на 0,2%

Рост ВВП Азербайджана в I-ом полугодии 2022 года составил 6,2%, в том числе нефтегазовый сектор вырос на 0,2%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Рост в ненефтегазовом секторе в январе-июне 2022 года составил 9,6%.
По данным статистики, номинальный объем ВВП Азербайджана за 6 месяцев составил 63 млрд 364,4 млн манатов.
В структуре ВВП на долю промышленности пришлось 53,3%, торговли и ремонта транспортных средств – 7,7%, транспорта и складского хозяйства – 5,8%, строительства – 3,8%, сельского и лесного хозяйства, рыбоводства – 4,7%, на сектор информации и связи - 1,3%, на сферу размещения туристов и объектов общепита – 1,3%, на прочие сектора – 14,5%.
Доля налогов в ВВП составила 7,6%.
ВВП на душу населения в январе-июне 2022 года составил 6 тыс. 304,9 манат (рост на 5,7%).
Рост ВВП Азербайджана в 2021 году составил 5,6%.
Р.Ахмедов
Байрамов 19 июля проведет переговоры со Столтенбергом
В США высоко оценили встречу Байрамова и Мирзояна и подчеркнули важность продолжения прямых контактов
Блинкен считает, что главы МИД Азербайджана и Армении сделали положительный шаг, встретившись в Тбилиси
Генпрокуратура в рамках борьбы с коррупцией в Минкультуры обеспечила возмещение ущерба на 1,9 млн манатов
Число иностранцев, посетивших Азербайджан в I полугодии, выросло в 2,3 раза
Армения должна выполнить пункты трехстороннего заявления, касающиеся открытия транспортного сообщения Азербайджана с Нахчываном - Алиев
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Режим ЧС вновь объявили на Шри-Ланке на фоне усиления протестных акций
Россия и Иран привыкли к санкциям - Песков
Кремль: четких временных рамок СВО нет, главное - эффективность операции
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Льготный кредит от Yelo Bank для именинников!
Команда «Nar» стала победителем конкурса «Breyn Rinq»
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ