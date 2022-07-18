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Макроэкономика 18.07.2022 12:17

В июне 2022г по сравнению с июнем 2021г инфляция в Азербайджане составила 14,2%, по продтоварам – 20,6%

В Азербайджане в июне 2022 года зафиксирована дефляция на уровне 0,1% против инфляции в 0,7% в мае, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

«Дефляция в Азербайджане в июне составила 0,1%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак подешевели на 1%, тогда как непродовольственные товары подорожали на 0,5%, услуги - на 0,7%", - отметили в Госкомстате.

Инфляция в июне 2022 года по сравнению с июнем 2021 года составила 14,2%. При этом продовольственные товары в июне 2022 года по сравнению с июнем 2021 года подорожали на 20,6%.

По данным статистики, в июне мясо и мясная продукция подорожали на 0,2%, хлебобулочная продукция - на 0,7%, спиртные напитки - на 0,5%, молочная продукция - на 2,6%, минеральные и прохладительные напитки - на 1,1%, сливочное и растительное масла - на 1,4%, фрукты - на 0,4%, табачные изделия – на 3,1%.

В июне овощи подешевели на 13,8%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец июня 2022 года составила 12,9% (на конец мая 2022 года - 12,6%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец июня составила 18,4%, по непродовольственным товарам - 6,7%, услугам - 10,3%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021 году составила 6,7%.

Минэкономики Азербайджана на 2022 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 12,5%.

А.Азизов

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Тэги: ИНФЛЯЦИЯ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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