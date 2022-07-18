Капвложения в экономику Азербайджана в I полугодии выросли на 0,7%

Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в январе-июне 2022 года оставили 6 млрд 299,6 млн манатов, что на 0,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Капвложения в нефтегазовый сектор сократились на 20,7%. В то же время капвложения в ненефтяной сектор увеличились на 18,5%.

Из общего объема капвложений 3 млрд 781,3 млн манатов (60% всех инвестиций) направлено в объекты производственного значения, 2 млрд 131,2 млн манатов (33,8% всех инвестиций) - на строительство объектов сферы услуг, 387,1 млн манатов (6,2% всех инвестиций) - на строительство жилья.

В январе-июне объем иностранных инвестиций в основной капитал составил 1 млрд 606,3 млн манатов (25,5% всех инвестиций), внутренних инвестиций – 4 млрд 693,3 млн манатов (74,5% всех инвестиций).

В 2021 году спад капвложений в основной капитал в Азербайджане составил 8,2%.

Б.Рустамбеков