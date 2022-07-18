Байрамов 19 июля проведет переговоры со Столтенбергом

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 19 июля проведет в Брюсселе переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Информация о встрече Байрамова и Столтенберга опубликована на сайте альянса, она пройдет в штаб-квартире НАТО. Как сообщалось ранее, в Брюсселе 19 июля также пройдет заседание Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан. Азербайджанскую делегацию на заседании возглавит глава МИД. Э.Шафиев

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