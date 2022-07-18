Число иностранцев, посетивших Азербайджан в I полугодии, выросло в 2,3 раза

Число иностранных граждан, посетивших Азербайджан в январе-июне 2022 года, составило 638,6 тыс. человек, что в 2,3 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

В январе-июне 25% посетивших Азербайджан иностранцев были гражданами России, 23,8% - Турции, 13% - Ирана, 5,2% - Грузии, 4,6% - Саудовской Аравии, 2,8% - Пакистана, по 2,4% - ОАЭ и Индии, 2,3% - Украины, 1,8% - Казахстана, по 1,3% - Кувейта и Великобритании, 14,1% - других стран.

78,3% приехавших туристов составили мужчины, 21,7% - женщины.

В январе-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число приехавших из Омана увеличилось в 751,9 раза, из Саудовской Аравии – 252,7 раза, Кувейта - 147,3 раза, Бахрейна - 57,4 раза, Пакистана - 51 раз, Объединенных Арабских Эмиратов - 41,7 раза, Индии - 32,1 раза, Израиля - 9,9 раза, США – 5,9 раза, Казахстана - в 5,5 раза, Германии - в 3,4 раза, Франции - в 2,8 раза, Великобритании - в 2,1 раза, Турции - в 2 раза, Ирана - в 1,9 раза, Украины - в 1,9 раза, России - 1,6 раза, Грузии – на 21,9%.

За указанный период турпоток в Азербайджан из стран Персидского залива увеличился в 3,2 раза и составил 147,3 тыс. человек, из стран ЕС – в 2,7 раза до 33,3 тыс. человек, из стран СНГ – в 1,8 раза - до 205,8 тыс. человек.

В отчетный период 56,6% туристов прибыли в Азербайджан посредством воздушного транспорта, 41,7% - автомобильного и железнодорожного транспорта, 1,7% - морским транспортом.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-июне текущего года увеличилось в 2,3 раза - до 680,8 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в Иран, увеличилось в 5,2 раза, в Турцию – в 2,7 раза, в Грузию – в 2 раза, в Россию – на 29,1%.

47,6% граждан страны отправились в Турцию, 15,7% - Россию, 13,3% - Иран, 8,1% - Грузию и 15,3% - другие страны.

65,9% уехавших составили мужчины и - 34,1% женщины.

«55,4% граждан Азербайджана в отчетный период выезжали за рубеж воздушным транспортом, 42% - по железной дороге и автотранспортом, 2,6% - морским транспортом», - подчеркнули в Госкомстате.

Э.Шафиев