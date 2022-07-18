Промпроизводство в Азербайджане за 6 месяцев выросло на 2,1%

Номинальный объем промышленного производства в Азербайджане в январе-июне 2022 года составил 42 млрд 163,5 млн манатов, реальный рост – 2,1% по сравнению с показателем аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Реальный рост производства промпродукции в ненефтегазовом секторе составил 11,5%, в нефтегазовом секторе - 0,6%.

По данным Госкомстата, 75,7% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 20,4% - перерабатывающую, 3,4% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,5% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В структуре перерабатывающей промышленности рост зафиксирован в производстве прочих транспортных средств (+2,6 раза), автомобилей, прицепов, полуприцепов (+2,8 раза), фармакологической продукции (+2,1 раза), строительных материалов (+33,4%), мебели (+58,4%), электрооборудования (+53,2%), машин и оборудования (+48,7%), одежды (+59%), готовой металлической продукции (+47%), металлургической продукции (+26%), химпродукции (+20,4%), резиновых и пластмассовых изделий (+10,1%), бумаги и картона (+15,3%), пищевых продуктов (+7,8%), кожи, кожаных изделий и обуви (+12,9%), компьютеров, электронной и оптической продукции (+30,8%).

Спад имел место в производстве продукции деревообработки и изделий из дерева (-4,6%), табачной продукции (-7,5%), нефтепродуктов (-15,4%), напитков (-7,8%), установки и ремонта машин и оборудования (-21%), текстильной промышленности (-22,8%).

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара рост объемов производства по итогам января-июне 2022 года составил 1,8%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов составил 5,6%.

Промпроизводство в Азербайджане в 2021 году выросло на 5,2%.

Р.Ахмедов