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Происшествия 18.07.2022 13:25

Генпрокуратура в рамках борьбы с коррупцией в Минкультуры обеспечила возмещение ущерба на 1,9 млн манатов

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана в 2021-2022гг возбудила 8 уголовных дел по фактам нарушений закона руководящими лицами учреждений культуры в столице и регионах страны.

Такие данные приведены пресс-службой Генпрокуратуры.

Ведомство сообщает о возмещении фигурантами уголовных дел в госбюджет средств в размере 1,87 млн манатов из ущерба, нанесенному государству.

Э.Шафиев

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Тэги: МИНКУЛЬТУРЫ, ГЕНПРОКУРАТУРА, ВОЗМЕЩЕНИЕ

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