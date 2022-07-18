Генпрокуратура в рамках борьбы с коррупцией в Минкультуры обеспечила возмещение ущерба на 1,9 млн манатов

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана в 2021-2022гг возбудила 8 уголовных дел по фактам нарушений закона руководящими лицами учреждений культуры в столице и регионах страны.

Такие данные приведены пресс-службой Генпрокуратуры.

Ведомство сообщает о возмещении фигурантами уголовных дел в госбюджет средств в размере 1,87 млн манатов из ущерба, нанесенному государству.

Э.Шафиев