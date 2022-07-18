Таджикистан диверсифицировал поставки зерна и сахара, на замену РФ пришли Казахстан и Индия

Антироссийские санкции и введенные Россией ограничения вынудили Таджикистан искать новые рынки импорта, заявил в понедельник на пресс-конференции в Душанбе министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир.
По его словам, ограничения по зерну, которые ввела Россия в ответ на санкции, повлияли в первую очередь на таджикские компании, которые занимаются переработкой зерна и производством зерновых культур, но поставки зерна из Казахстана в настоящее время полностью удовлетворяют потребности рынка республики.
"Таджикский зерновой рынок сейчас очень стабилен, цена, например, на муку, наоборот имеет тенденцию к уменьшению. Исторически поставки у нас были из Казахстана, и казахские поставки на сегодняшний момент полностью удовлетворяют таджикский рынок и наши компании чувствуют себя комфортно, а ценовые параметры на таджикском рынке стабильны", - заявил Кабири.
Он также отметил, что по сахару Таджикистан диверсифицировал поставки, наладив импорт из Индии.
"Раньше поставки были из России, но сегодня мы можем говорить о том, что индийские поставки создают нормальную ситуацию для обеспечения рынка качественным сахаром и приемлемым по ценовым параметрам", - отметил министр
Ранее сообщалось, что Россия, несмотря на ожидаемый в 2022 году рекордный урожай пшеницы, опасается его реэкспорта и хочет, чтобы все члены ЕАЭС ввели квоты и пошлины на вывоз зерна.
Сообщалось, что весной на фоне активизации закупок пшеницы в Сибири со стороны Казахстана Россия запретила вывоз зерновых в страны ЕАЭС до 30 июня. Позднее квоты на экспорт зерна и муки ввел Казахстан. Так, до 15 июня квота на вывоз из Казахстана зерна, пшеницы составила 1 млн тонн и муки - в объеме 300 тыс. тонн. Отмечалось, что планируемые ограничения связаны с нежеланием местных производителей продавать зерно мукомолам.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. В ответ многие страны ввели против России санкции.
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