Засуха может поразить около половины территории ЕС, считают в Еврокомиссии

Анализ развития и воздействия продолжительной жары в ЕС показывает, что 46% территории союза подвержено риску засухи и 11% уже переживает дефицит почвенной влаги, сообщила в понедельник Еврокомиссия (ЕК).
Такие данные содержатся в докладе Совместного исследовательского центра ЕК "Засуха в Европе - июль 2022 года".
"Климатические изменения повышают риск серьезных засух и лесных пожаров в мире. Совместный исследовательский центр ставит науку и технологии на службу наблюдения за изменением климата. Благодаря этому докладу мы лучше понимаем ситуацию, чтобы защитить наши леса, урожаи и воды", - заявила член ЕК, отвечающая за научные исследования, Мария Габриэль.
Согласно докладу, недостаток влаги и температурная нагрузка приводят к снижению урожайности культур по сравнению с делавшимися ранее прогнозами, и без того негативными по зерновым и ряду других культур.
Последствия засухи вероятно отразятся на сельском хозяйстве Испании, Италии, Португалии, Румынии и Франции. В определенной степени июльские погодные условия нанесут ущерб сельхозпроизводителям Венгрии, Германии, Польши, Словении и Хорватии.
В Италии режимы интенсивной засухи объявлены в пяти регионах, нехватка воды привела к ограничениям ее использования в ряде муниципалитетов. Аналогичные меры по экономии расхода воды были приняты во Франции.
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