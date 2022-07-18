Лейбористы недовольны Джонсоном, который пропускает третье заседание кабмина подряд

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее объявивший о своей отставке, уже пропустил два заседания кабмина по теме аномальной жары и собирается пропустить третье, лейбористы призывают его "вернуться к работе", сообщает в понедельник Sky News.

На Даунинг-стрит подтвердили, что Джонсон пропустит третье заседание кабмина подряд, которое будет посвящено аномальной жаре. Это вызвало недовольство со стороны Лейбористской партии. Теневой министр выравнивания, жилищного хозяйства и общин, лейборист Лиза Нэнди заявила, что он и другие члены правительства должны "вернуться к работе", особенно когда в стране ожидаются рекордные температуры в ближайшие 48 часов.

Заместитель лидера Лейбористской партии Анджела Рейнер в свою очередь заявила, что Джонсон "снова пропал без вести" и "вернулся к старым трюкам пропуска важных заседаний кабинета".

Второе заседание прошло в субботу. Sky News со ссылкой на источники сообщает, что на выходных Джонсон провел прощальную вечеринку в загородной резиденции британских премьеров Chequers, из-за чего пропустил встречу кабмина. По информации телеканала, на прошлой неделе Джонсон разослал приглашения на мероприятие, в которых отмечалось, что приглашены "и родители, и дети".

При этом на Даунинг-стрит заявили, что на протяжении всех выходных Джонсон контактировал с министрами, ответственными за борьбу с жарой.

Кроме того, в понедельник на Даунинг-стрит опубликовали видео, где премьер-министр летает в качестве пассажира на истребителе Typhoon. Полет Джонсон совершил в четверг во время посещения базы королевских ВВС Конингсби. Этот опыт он сравнил со своим пребыванием на посту премьера. "После трех счастливых лет в кабине пилота и после выполнения некоторых довольно сложных, если ни удивительных, подвигов... Теперь я собираюсь беспрепятственно передать управление кому-то другому", - заявил Джонсон.

На видео Джонсон снимает себя с мобильного телефона из кабины истребителя и показывает большой палец, одобряя способности самолета.

8 июля Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но только после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.

Джонсон - премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года.

Основной причиной грядущей отставки Джонсона британские СМИ считают ряд скандалов, фигурантом которых он стал в последние месяцы.