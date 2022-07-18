Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.07 $/bbl +/- WTI 97.59 +1.81 Brent 101.16 +2.06

Погода в Баку

  ночь день

Регион 18.07.2022 17:45

Мишустин и Пашинян обсудили российско-армянские проекты

Премьер-министры РФ и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян обсудили по телефону в понедельник вопросы торгово-экономического сотрудничества и перспективы углубления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы развития российско-армянского торгово-экономического сотрудничества, включая кооперацию в промышленной и транспортной сфере, а также реализацию крупных совместных проектов", - говорится в сообщении.

"Мишустин и Пашинян рассмотрели перспективы углубления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, а также подготовку к предстоящему заседанию Евразийского межправительственного совета", - подчеркнули в пресс-службе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az