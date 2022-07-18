Мишустин и Пашинян обсудили российско-армянские проекты

Премьер-министры РФ и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян обсудили по телефону в понедельник вопросы торгово-экономического сотрудничества и перспективы углубления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы развития российско-армянского торгово-экономического сотрудничества, включая кооперацию в промышленной и транспортной сфере, а также реализацию крупных совместных проектов", - говорится в сообщении.

"Мишустин и Пашинян рассмотрели перспективы углубления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, а также подготовку к предстоящему заседанию Евразийского межправительственного совета", - подчеркнули в пресс-службе.