Мишустин и Пашинян обсудили российско-армянские проекты

Премьер-министры РФ и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян обсудили по телефону в понедельник вопросы торгово-экономического сотрудничества и перспективы углубления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Главы правительств обсудили актуальные вопросы развития российско-армянского торгово-экономического сотрудничества, включая кооперацию в промышленной и транспортной сфере, а также реализацию крупных совместных проектов", - говорится в сообщении.
"Мишустин и Пашинян рассмотрели перспективы углубления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, а также подготовку к предстоящему заседанию Евразийского межправительственного совета", - подчеркнули в пресс-службе.
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