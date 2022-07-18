Из-за жары в Великобритании закрыли школы, отменены массовые мероприятия

Жители Великобритании готовятся к аномально сильной жаре в ряде районов страны, сообщают британские СМИ.
В течение понедельника к в стране ожидают также высокую температуру - до 39 градусов по Цельсию. Ожидается, что позже на этой неделе столбик термометра превысит отметку в 40 градусов по Цельсию.
Из-за жары в Великобритании впервые за всю историю наблюдений объявлен самый высокий - красный - уровень опасности.
Жителей призвали по возможности оставаться дома и отказаться от поездок как на личном транспорте, так и на поездах. Некоторые железнодорожные линии будут закрыты во вторник, в частности от вокзала Кингс-Кросс до Йорка и Лидса.
Ряд больниц в Великобритании принял решение отменить имеющиеся записи на процедуры и посещение врачей, поскольку счел, что жара может создать угрозу как для пациентов, так и для работающих медицинских сотрудников.
Из-за жары школы в некоторых районах страны, в частности, в графстве Ноттингемшир и Гэмпшир, закрыты. Кроме того, отменены различные массовые мероприятия, например, выставка собак в Дорсете, скачки в Ланкашире и парад в Беркшире.
Аномально сильную жару на этой неделе ожидают не только в Великобритании. Французские метеорологические службы также прогнозируют, что страна столкнется с рекордно высокой температурой воздуха.
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