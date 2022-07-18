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Бизнес и законодательство 18.07.2022 17:18

Инвестиции в новый проект Azeraluminium в Гяндже превысят $450 млн

«Азербайджанская промышленная корпорация» (ASK), ООО «Azeraluminium» и германская «Achenbach Alpha GmbH» реализуют совместный проект с инвестициями в $451,2 млн, сообщает министерство экономики Азербайджана.

ASK, ООО «Azeraluminium» и германская «Achenbach Alpha GmbH» подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству алюминиевого проката.

«Проект предусматривает производство 105 тыс. тонн в год алюминиевого проката. Из них 55 тыс. тонн сырья будет получено из первичного алюминия, производимого в настоящее время в Гяндже, и построенной новой линии вторичной переработки. Еще 50 тыс. тонн алюминия будут обеспечены за счет производства первичного алюминия», - сообщает министерство.

В целом, проект планируется реализовать в два этапа. Первый этап предусматривает установку нового оборудования по вторичной переработке, требующего более малых затрат электроэнергии. На первом этапе инвестиции в проект составят $132 млн.

Второй этап предусматривает строительство завода электролизов и организацию процесса горячего проката.

В целом, в рамках проекта будет создано свыше 800 новых рабочих мест.

ООО «Azeraluminium» объединяет в себе предприятия цветной металлургии, занимающиеся производством оксида алюминия из бокситной руды, первичных алюминиевых слитков и др. Производственная мощность предприятий составляет 50 тыс. тонн в год, 98% продукции предприятий экспортируется. Поставки продукции осуществляются в основном в Турцию, Россию, в страны ЕС и США.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZERALUMINIUM, ПРОЕКТ

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