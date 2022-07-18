Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.07 $/bbl +/- WTI 97.59 +1.81 Brent 101.16 +2.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.07.2022 21:03

В Польшу прибыли первые несколько американских танков «Абрамс», их будут использовать для тренировок экипажей

Польша получила первые американские танки "Абрамс", сообщает Польское радио со ссылкой на министра обороны страны Мариуша Блащака.

"Границу Польши пересекли первые семь танков "Абрамс". В течение нескольких дней прибудут очередные", - приводит радио слова главы оборонного ведомства.

По его словам, "в начале августа на них начнется обучение польских экипажей".

Танки поначалу направят в центр обучения сухопутных сил в Познани, а сами тренировки будут проходить на полигоне в Бедруско (Великопольское воеводство) к северу от Познани.

Радио напоминает, что Варшава в апреле подписала с США контракт на поставку 250 танков "Абрамс", поставки рассчитаны на 2025-26 гг. В этом году армия Польши должна получить 28 танков для обучения экипажей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az