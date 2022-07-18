Алиев: Азербайджан планирует расширить торговые связи с ЕС за счет реализации совместных проектов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку планирует расширить торговое сотрудничество с ЕС за счет реализации совместных проектов.
«ЕС является основным торговым партнером Азербайджана. Уверен, что в последующие годы наше торговое сотрудничество будет расширено за счет реализации запланированных проектов», - сказал Алиев в понедельник в Баку на переговорах с делегацией ЕС во главе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
По его словам, сфера энергетики занимает одно из приоритетных направлений сотрудничества.
«Однако, кроме этого, мы заинтересованы в расширении сотрудничества в сферах образования, перевозок и во всех других направления. Новое соглашение о (о стратегическом партнерстве – ИФ), которое обсуждается между Азербайджаном и ЕС, охватывает все потенциальные вопросы нашего сотрудничества. Уверен, что в рамках вашего визита мы обсудим этот и другие вопросы», - сказал Алиев.
Р.Ахмедов
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