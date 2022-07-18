В Азербайджане спад случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 68 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 794 тыс. 656, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрирован 190 случаев.
Третий день подряд за сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 723 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 784 тыс. 32 человека (+ 34 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 901 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 840 тестов на коронавирус против 2 тыс. 893 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 4 тыс. 415 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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