В Азербайджане спад случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 68 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 794 тыс. 656, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрирован 190 случаев.

Третий день подряд за сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 723 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 784 тыс. 32 человека (+ 34 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 901 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 840 тестов на коронавирус против 2 тыс. 893 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 4 тыс. 415 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков