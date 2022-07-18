Поставки газа из Азербайджана в ЕС в 2022г составят 12 млрд кубометров

Поставки газа из Азербайджана в ЕС в 2022 году увеличатся до 12 млрд кубометров с 8,1 млрд кубометров в 2021 году, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Новый Меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области энергетики, подписанный сегодня двумя президентами, включает обязательство удвоить пропускную способность Южного газового коридора, чтобы (к 2027 году – ИФ) ежегодно поставлять в ЕС не менее 20 млрд кубометров газа. На основе укрепления энергетического сотрудничества Азербайджан уже сейчас увеличивает поставки природного газа в ЕС с 8,1 млрд кубометров в 2021 году до ожидаемых 12 млрд кубометров в 2022 году», - сказала фон дер Ляйен на совместном брифинге в понедельник в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
По ее словам, увеличение поставок газа из Азербайджана позволит компенсировать сокращение поставок газа из РФ, и «внесет вклад в обеспечение энергобезопасности ЕС».
Она добавила, что подписанием нового меморандума ЕС открывает «новую главу в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном». «Мы не только стремимся укрепить наше существующее партнерство, которое гарантирует стабильные и надежные поставки газа в ЕС посредством «Южного газового коридора», но мы также закладываем основы долгосрочного партнерства в области энергоэффективности и экологически чистой энергии. Но энергетика — это только одна из областей, в которой мы можем расширить наше сотрудничество с Азербайджаном, и я с нетерпением жду возможности использовать весь потенциал наших отношений», сказала глава Еврокомиссии.
Как сообщалось, поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.
В 2021 году Азербайджан экспортировал в Европу 8,2 млрд кубометров газа, в I квартале 2022 года - 2,6 млрд кубометров газа. В 2022 году объем экспорта азербайджанского газа составит 24 млрд кубометров.
Общая протяженность газопровода TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта ЮГК - инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.
Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки в Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое - до 20 млрд кубометров в год.
Э.Шафиев
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