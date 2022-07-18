Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.07 $/bbl +/- WTI 97.59 +1.81 Brent 101.16 +2.06

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 18.07.2022 18:24

Поставки газа из Азербайджана в ЕС в 2022г составят 12 млрд кубометров

Поставки газа из Азербайджана в ЕС в 2022 году увеличатся до 12 млрд кубометров с 8,1 млрд кубометров в 2021 году, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Новый Меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области энергетики, подписанный сегодня двумя президентами, включает обязательство удвоить пропускную способность Южного газового коридора, чтобы (к 2027 году – ИФ) ежегодно поставлять в ЕС не менее 20 млрд кубометров газа. На основе укрепления энергетического сотрудничества Азербайджан уже сейчас увеличивает поставки природного газа в ЕС с 8,1 млрд кубометров в 2021 году до ожидаемых 12 млрд кубометров в 2022 году», - сказала фон дер Ляйен на совместном брифинге в понедельник в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По ее словам, увеличение поставок газа из Азербайджана позволит компенсировать сокращение поставок газа из РФ, и «внесет вклад в обеспечение энергобезопасности ЕС».

Она добавила, что подписанием нового меморандума ЕС открывает «новую главу в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном». «Мы не только стремимся укрепить наше существующее партнерство, которое гарантирует стабильные и надежные поставки газа в ЕС посредством «Южного газового коридора», но мы также закладываем основы долгосрочного партнерства в области энергоэффективности и экологически чистой энергии. Но энергетика — это только одна из областей, в которой мы можем расширить наше сотрудничество с Азербайджаном, и я с нетерпением жду возможности использовать весь потенциал наших отношений», сказала глава Еврокомиссии.

Как сообщалось, поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.

В 2021 году Азербайджан экспортировал в Европу 8,2 млрд кубометров газа, в I квартале 2022 года - 2,6 млрд кубометров газа. В 2022 году объем экспорта азербайджанского газа составит 24 млрд кубометров.

Общая протяженность газопровода TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта ЮГК - инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки в Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое - до 20 млрд кубометров в год.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ГАЗ, ПОСТАВКИ


Похожие новости


Баку и Брюссель подпишут меморандум по торговле природным газом в объеме 20 млрд куб. м. в год - СМИ В ЕК оценили стоимость газа, поставленного из Азербайджана в Европу в I квартале 2022г Еврокомиссия призывает страны ЕС подготовиться на случай проблем с поставками газа из РФ Из РФ в Европу сейчас поступает в два раза меньше газа, чем в тот же период прошлого года - ЕК Переговоры с Азербайджаном вышли на финишную прямую - еврокомиссар по энергетике Глава дипломатии ЕС предрекает сложную зиму для стран ЕС, поскольку Россия сокращает поставки

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az