Драги надеется на существенное наращивание импорта в Италию газа из Алжира

Премьер Италии Марио Драги заявил, что рассчитывает на дальнейшее увеличение поставок газа из Алжира в ближайшие годы.

"В эти месяцы Алжир стал главным поставщиком газа в Италию", - заявил он в ходе визита в Алжир в понедельник. Текст выступления Драги распространила канцелярия итальянского премьера.

По словам главы правительства, "несколько дней назад алжирская компания Sonatrach сообщила, что собирается вскоре направить Италии 4 млрд кубометров газа в рамках соглашения, подписанного в апреле с ENI".

"Это - быстрее, чем ожидалось и дает основания рассчитывать на еще более существенные поставки в ближайшие годы", - подытожил итальянский премьер.