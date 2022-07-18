Драги надеется на существенное наращивание импорта в Италию газа из Алжира

Премьер Италии Марио Драги заявил, что рассчитывает на дальнейшее увеличение поставок газа из Алжира в ближайшие годы.
"В эти месяцы Алжир стал главным поставщиком газа в Италию", - заявил он в ходе визита в Алжир в понедельник. Текст выступления Драги распространила канцелярия итальянского премьера.
По словам главы правительства, "несколько дней назад алжирская компания Sonatrach сообщила, что собирается вскоре направить Италии 4 млрд кубометров газа в рамках соглашения, подписанного в апреле с ENI".
"Это - быстрее, чем ожидалось и дает основания рассчитывать на еще более существенные поставки в ближайшие годы", - подытожил итальянский премьер.
Баку и Брюссель могут в ближайшие месяцы завершить переговоры по соглашению о стратегическом партнерстве - Алиев
Алиев: Азербайджан планирует расширить торговые связи с ЕС за счет реализации совместных проектов
Азербайджан и ЕС подписали меморандум о стратегическом партнерствe в сфере энергетики
В Азербайджане спад случаев заражения COVID-19
Генпрокуратура в рамках борьбы с коррупцией в Минкультуры обеспечила возмещение ущерба на 1,9 млн манатов
Число иностранцев, посетивших Азербайджан в I полугодии, выросло в 2,3 раза
Армения должна выполнить пункты трехстороннего заявления, касающиеся открытия транспортного сообщения Азербайджана с Нахчываном - Алиев
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
В Афганистане произошло два землетрясения, повлекшие большое количество раненых - МВД
Из-за жары в Великобритании закрыли школы, отменены массовые мероприятия
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Льготный кредит от Yelo Bank для именинников!
Команда «Nar» стала победителем конкурса «Breyn Rinq»
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ