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ТЭК 18.07.2022 18:37

Драги надеется на существенное наращивание импорта в Италию газа из Алжира

Премьер Италии Марио Драги заявил, что рассчитывает на дальнейшее увеличение поставок газа из Алжира в ближайшие годы.

"В эти месяцы Алжир стал главным поставщиком газа в Италию", - заявил он в ходе визита в Алжир в понедельник. Текст выступления Драги распространила канцелярия итальянского премьера.

По словам главы правительства, "несколько дней назад алжирская компания Sonatrach сообщила, что собирается вскоре направить Италии 4 млрд кубометров газа в рамках соглашения, подписанного в апреле с ENI".

"Это - быстрее, чем ожидалось и дает основания рассчитывать на еще более существенные поставки в ближайшие годы", - подытожил итальянский премьер.

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Тэги: ИТАЛИЯ, АЛЖИР, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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