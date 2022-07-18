Активы ГНФАР в I полугодии увеличились незначительно

Активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в январе-июне 2022 года увеличились на 0,63% - до $45 млрд 306,8 млн на 1 июля, говорится в сообщении пресс-службы ГНФАР.

"Происходящее в настоящее время в мировой экономике, а также на международных финансовых рынка, не может не оказывать влияния и на инвестиционный портфель ГНФАР. В частности, имеет место довольно серьезное замедление темпов роста мировой экономики, самый высокий за последние сорок лет рост цен в развитых странах, которые длительное время характеризовались низкими показателями инфляции, в том числе углубление геополитического кризиса, а также продолжающиеся срывы в постпандемийной цепочке поставок и резкие колебания на глобальных финансовых рынках из-за продолжающихся и жестких ограничений в Китае", - говорится в пояснении фонда.

По информации ГНФАР, поскольку международные финансовые рынки являются зеркалом мировой экономики, то в период такой неопределенности аналогичная реакция финансовых рынков неизбежна. Как следствие, наблюдалось снижение в первом квартале текущего года экономического роста в США, очень мизерный экономический рост в таких регионах и странах, как Еврозона и Великобритания, очень высокие инфляционные тенденции, а также несбалансированная жесткая монетарная политика центральных банков и резкое падение значений как мировых фондовых индексов, так и индексов облигаций, и очень серьезные изменения курсов валют, что является нетрадиционным и очень редким случаем в истории.

"Как и в инвестиционных портфелях многих институциональных инвесторов, включая суверенные фонды, средства ГНФАР в основном состоят из котирующихся на фондовой бирже акций и облигаций, выраженных в различных валютах (около 80% инвестиционного портфеля). Колебания на финансовых рынках, наряду с указанными инвесторами, в инвестиционном портфеле ГНФАР отражаются в виде нереализованной временной отрицательной разницы, вызванной краткосрочными ценовыми колебаниями", - говорится в сообщении.

Доходы ГНФАР за I-ое полугодие 2022 года составили 6 млрд 935,2 млн манатов. При этом доходы фонда от продажи прибыльной нефти и газа составили 9 млрд 588,6 млн манатов, транзитные доходы - 7,2 млн манатов, бонусные выплаты - 768,7 млн манатов, поакровые выплаты - 4,7 млн манатов.

По данным фонда, отрицательная разница, возникшая за I-ое полугодие 2022 года в результате краткосрочных колебаний рыночной стоимости, связанных с переоценкой активов ГНФАР, составила 3 млрд 434 млн манатов.

Внебюджетные расходы ГНФАР от курсовых колебаний составил 1 млрд 793,3 млн манатов.

В целом расходы фонда в отчетный период составили 4 млрд 663,2 млн манатов.

В структуре расходов фонда трансферты в госбюджет составили 4 млрд 648 млн манатов, на финансирование Госпрограммы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023гг - 4,2 млн манатов, административные расходы по управлению фондом - 11 млн манатов.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова