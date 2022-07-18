ГНФАР в I полугодии незначительно увеличил долю средств инвестпортфеля в долларах США в структуре активов

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) основную часть активов, по-прежнему, предпочитает размещать в долларах США, удельный вес активов в американской валюте составляет 71%, отмечается в данных фонда.
По состоянию на 30 июня 2022 года активы ГНФАР составили $45 млрд 306,79 млн, из которых сумма эквивалентная $034 млн в азербайджанских манатах, остальное - в других валютах.
Инвестиционный портфель Госнефтефонда по состоянию на конец июня равен $45 млрд 306,45 млн.
При этом в структуре инвестиционного портфеля 71% размещено в долларах США (по итогам 2021 года - 69%), 18,6% - евро (на конец 2021 года - 19,5%), 4,8% - фунтах стерлингов (на конец 2021 года - 5,1%), 0,6% - австралийских долларах (на конец 2021 года - 0,6%), 0,4% - турецких лирах (на конец 2021 года - 0,4%), 0,4% - российских рублях (на конец 2021 года - 0,6%), 1,2% - китайских юанях (на конец 2021 года - 1,3%), 1,1% - японских йенах (на конец 2021 года - 1,4%), 1,9% - прочих валютах (на конец 2021 года - 2,1%).
По данным фонда, 30,1% средств инвестиционного портфеля ГНФАР размещено в Северной Америке (на конец 2021года - 29,3%), 28,6% - в странах Европы (на конец 2021г - 28,2%), 20,4%- в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (на конец 2021 года - 21,6%), остальное - в других регионах.
Согласно данным, 62,5% инвестиционного портфеля фонда размещено в облигациях и инструментах денежного рынка (на конец 2021 года - 61,8%), 17,9% - акциях (на конец 2021г - 19%), 6,5% - недвижимости (на конец 2021г - 6,1%). Доля золота составляет 13,1% (на конец 2021 года - 13,1%), что эквивалентно 101,8 тоннам (на конец 2021 года - 101,8 т).
По данным фонда, 94,6% средств ГНФАР размещены в высокорейтинговых активах А, АА и ААА.
В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
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