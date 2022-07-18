Нефть ускорила рост

Цены на нефть активно растут в понедельник, восстанавливаясь после падения на прошлой неделе.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 подорожали на $4,33 (4,28%) - до $105,49 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $4,01 (4,11%) - до $101,6 за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать итоги визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Байден заявил по итогам визита, что обсудил с руководством Саудовской Аравии вопрос поставок нефти на мировой рынок.

"У нас состоялась позитивная дискуссия по глобальной энергетической безопасности и разумным механизмам поставок нефти для поддержки экономического роста в мире", - сказал он. Политик добавил также, что ждет от Саудовской Аравии "дальнейших шагов в ближайшие недели".

Между тем министры Саудовской Аравии подчеркнули, что решение относительно увеличения добычи будет приниматься в зависимости от рыночных условий и в рамках договоренностей внутри ОПЕК+.

"Мы прислушиваемся к нашим партнерам и друзьям со всего мира, особенно из стран-потребителей, - отметил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд. - Но в конечном счете, ОПЕК+ следует за ситуацией на рынке и будет поставлять энергоносители по мере необходимости".

Дополнительную поддержку ценам на нефть оказывает снижение курса доллара. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,9%.