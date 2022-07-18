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Дальнее зарубежье 18.07.2022 19:15

В Афганистане произошло два землетрясения, повлекшие большое количество раненых - МВД

Сразу два землетрясения произошли в течение часа на территории Афганистана, имеются разрушения и пострадавшие, сообщает МВД контролирующего Афганистан движения "Талибан".

"К сожалению, мы узнали, что дома в уезде Гайан провинции Пактика (граничит с провинцией Хост), были разрушены сильным землетрясением несколько минут назад. Из этого района в города вывозится большое количество раненых", - сообщил начальник пресс-центра МВД Халид Задран.

По данным Геологической службы США, эпицентр первого землетрясения, произошедшего в 16:34:31 (UTC+05:00), находился в 27 км от уездного центра Джурм, провинции Бадахшан, на северо-востоке Афганистана. Эпицентр второго землетрясения, который произошел в 17:22:45 (UTC+05:00), находился в 49 км от города Хост, центра одноименной провинции на юго-востоке страны.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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