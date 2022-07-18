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Дальнее зарубежье 18.07.2022 19:45

Турция не одобрит вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если они не выполнят принятые на себя обязательства - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайим Эрдоган в понедельник в очередной раз предупредил, что в случае если Швеция и Финляндия не будут выполнять взятые на себя обязательства, Анкара не ратифицирует их присоединение к НАТО.

"Анкара не одобрит заявки Швеции и Финляндии в НАТО в случае невыполнения обязательств, которые взяли две скандинавские страны в сфере борьбы с терроризмом", - приводит агентство "Анадолу" слова турецкого лидера.

"Наша позиция обозначена четко. Выбор за самими скандинавскими странами", - добавил Эрдоган.

При этом, отмечает агентство, по словам Эрдогана, Стокгольм "не демонстрирует позитивного подхода к чувствительным моментам, которые беспокоят Турцию в сфере безопасности".

Турецкие власти ранее уже предупреждали, что если Стокгольм и Хельсинки не будут выполнять взятые на себя обязательства, то Анкара вновь заблокирует их вступление в НАТО.

На саммите НАТО в Мадриде в июне президент Турции согласился прекратить блокировать рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО. В обмен на это обе скандинавские страны приняли ряд обязательств. Многие из них касаются борьбы против курдских группировок, которых Анкара считает террористическими. Эрдоган отмечал, что Стокгольм и Хельсинки заверили Анкару в выдаче террористов и изменении законодательства. Швеция, в частности, обещала выдать Турции 73 террориста.

Изначально Турция выступала против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, аргументировав это тем, что члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) и Сил самообороны сирийских курдов (YPG), связанных с партией, а также Движение Гюлена (FETO) "действуют в этих скандинавских странах".

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Тэги: ТУРЦИЯ, СКАНДИНАВИЯ, НАТО, ПОЗИЦИЯ


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